Indennità per il personale impegnato nell’assistenza al paziente critico, la Cda Tsrm Cl-Ag incontrano la Faraoni

Nella giornata odierna il Presidente e il Vicepresidente della CDA TSRM CL-AG, Stefano Barberi e Raimondo Chiara, hanno incontrato l’Assessore alla Sanità della Regione Siciliana, dott.ssa Faraoni, per un confronto su tematiche di grande rilevanza per i professionisti sanitari.

L’incontro è stato incentrato sulla richiesta di riconoscere quote di indennità mensili a tutto il personale coinvolto nell’assistenza al paziente critico, con l’obiettivo di evitare disparità di trattamento tra le diverse figure del comparto sanitario, ponendo particolare attenzione al ruolo dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.

«L’Assessore ci ha ascoltato e ci siamo confrontati su diversi punti», dichiarano Barberi e Chiara. «È emersa una condivisione sull’importanza di dare il giusto rilievo a tutte le figure professionali coinvolte nei percorsi di cura ad alta complessità».

Al termine dell’incontro, i rappresentanti della CDA TSRM CL-AG esprimono soddisfazione per il dialogo costruttivo avviato. «Chiudiamo questo incontro convinti di aver seminato bene, di essere stati ascoltati e di aver ricevuto la promessa che l’argomentazione sarà attentamente valutata. È stata inoltre annunciata una verifica con le altre Regioni che hanno già adottato tale misura, nella prospettiva di rendere la Sicilia una regione virtuosa, capace di valorizzare e tutelare i propri professionisti sanitari»