PRIMO PIANO

Neonata deceduta tra le braccia della madre: al via le indagini

Nessuna pista è esclusa; in corso l'ispezione cadaverica da parte del medico legale

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Una neonata di appena 26 giorni è deceduta tra le braccia della madre in un’abitazione di via del Quarto, a Vittoria, situata proprio di fronte alla sede del Consiglio Comunale. Sul posto lanciato l’allarme sono intervenute numerose pattuglie della Polizia. Al via i primi accertamenti per accertare le cause del decesso.

La piccola faceva parte di una famiglia di origine straniera con altri quattro figli. Sebbene i primi riscontri suggeriscano una morte per cause naturali, come un arresto cardiocircolatorio o un rigurgito, le autorità hanno richiesto l’intervento del medico legale per un’ispezione cadaverica approfondita. L’attenzione degli esperti si è concentrata su una macchia di sangue rinvenuta vicino alla bocca della neonata. Questo dettaglio ha spinto gli inquirenti alla massima cautela, con l’obiettivo di escludere qualsiasi ipotesi diversa dalla tragedia naturale e fare piena luce sull’accaduto.

