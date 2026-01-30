Il dramma sulla Palermo-Agrigento, la figlia di una delle vittime: “Questa strada è assassina”

“Mia madre, un giorno sì e un giorno no, andava a fare la dialisi e sapeva il pericolo che correva quando partiva da Villafrati e mi diceva ‘il Signore ci aiuti, a voi e pure a noi”. Così la figlia di Giovanna Oddo, la 95enne tra le tre vittime dell’incidente stradale sulla scorrimento veloce Palermo-Agrigento, detta la strada della morte per i numerosi incidenti, alla Tgr Sicilia. Anche un altro familiare mette sotto accusa la sicurezza: “Qui ogni giorno che piove – dice – c’è un incidente, sistematicamente c’è un incidente”.

“Dico questa strada, questa strada è assassina. E ancora non fate niente. Qui ogni giorno che piove c’è un incidente. Sistematicamente c’è un incidente. Mi mamma aveva 95 anni, ma sono morti due ragazzi assieme a lei”, aggiunge parlando con i cronisti il figlio di Giovanna Oddo. “La mattina mia mamma, un giorno sì e un giorno no, quando andava a fare dialisi – dice la figlia della donna – sapeva il pericolo, che c’era in questa strada. Qua sono morti tre ragazzi di Villafrati e non è giusto. A 95 anni si rendeva conto quanto fosse pericolosa questa strada. Lei a 95 anni lo capiva, ma i politici non capiscono. Nessuno capisce niente di queste strade, sono pericolose per tutti”.