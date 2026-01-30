Tenta di strangolare e accoltellare la moglie, 56enne arrestato

Al culmine di una lite avrebbe tentato di strangolare e accoltellare la moglie. Un 56enne è stato arrestato a Biancavilla, nel Catanese, dai carabinieri intervenuti dopo la chiesta di aiuto arrivata al 112 da parte di alcuni parenti della donna. Giunti nell’appartamento in un quartiere popolare del paese, i militari hanno trovato la vittima in forte stato di agitazione e con segni di lesioni. In casa, c’era anche il marito 56enne pregiudicato, che, secondo quanto riferito dalla donna e dai parenti intervenuti in suo soccorso, poco prima avrebbe tentato di strangolare e colpire con un coltello da cucina la moglie. Una violenza scaturita da un diverbio tra i due coniugi avvenuto per futili motivi che, però, avrebbe innescato nel 56enne una furia tale da tentare di accoltellare la moglie che, però, sarebbe riuscita a sfuggire al suo aggressore e a chiudersi in una stanza della casa da dove avrebbe chiesto aiuto ai parenti. La donna è stata trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla. L’uomo, invece, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, condotto in carcere a Catania.