Interventi Sp.32 Ribera-Cianciana, il Libero Consorzio: “rispettate i limiti di velocità”

Con riferimento ad alcune criticità riscontrate sulla Strada Provinciale n. 32 Ribera-Cianciana, e riportate da testate giornalistiche online, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento precisa che si era già provveduto ad apporre la apposita segnaletica e, contestualmente alla pubblicazione della notizia, l’impresa che gestisce la manutenzione ha effettuato immediatamente l’intervento per eliminare questa situazione di pericolo, peraltro già programmato. Imminente, inoltre, la bitumazione del fondo stradale.

Numerosi, in questi anni, gli interventi effettuati dal Settore Infrastrutture Stradali sulla SP n. 32 e su tutta la viabilità interna, ma sempre in carenza delle risorse economiche necessarie a garantire la normale transitabilità ai veicoli. Per questo motivo, per gran parte della viabilità di competenza del Libero Consorzio, sono state emesse ordinanze dirigenziali con le quali si limita la velocità massima a 50 km/h e in non poche tratte a 30 km/h a causa delle non ottimali condizioni dei tracciati.

Pertanto, pur comprendendo le lamentele degli utenti, si invitano gli automobilisti al rigoroso rispetto dei limiti di velocità per motivi di sicurezza