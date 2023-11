“Io leggo perchè…” concluso il progetto degli alunni dell’Esseneto

Conclusa la visita degli alunni della scuola Esseneto presso il Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento con il progetto “ Io leggo perchè… “ accompagnati dai docenti, alla scoperta del patrimonio culturale della città di Agrigento. Un progetto didattico voluto dal Dirigente dell’Istituto Francesco Catalano per far conoscere, attraverso la lettura, i luoghi del territorio e condividere il progetto di valorizzazione degli spazi del comprensorio provinciale. Oltre 120 ragazzi, distribuiti in gruppi diversi, hanno partecipato ad un tour didattico esplorativo alla scoperta dei luoghi della ex Provincia Regionale, iniziativa che ha trovato la disponibilità del Commissario straordinario Giovanni Bologna e della Dirigente del settore Antonietta Testone. Il Palazzo della Provincia, la Scala Reale ed in particolare la Biblioteca Provinciale, sono state le tappe principali degli studenti accompagnati dai funzionari dell’Ente che hanno illustrato ed incuriosito i giovani. I ragazzi hanno visitato, dunque, il Palazzo della Provincia, partendo dalla Biblioteca Provinciale, scopo prncipale del progetto : uno spazio che raccoglie circa 6000 volumi impreziosita dalla “l’Enciclopedie di Diderot e D’Alembert” che ha visto la collaborazione dei migliori ingegni del tempo come Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Turgot, Condillac. Ultima tappa, l’ingresso nell’Aula Consiliare “ Luigi Giglia “, dove gli studenti hanno avuto l’occasione di incontrare i Sindaci di Favara, Antonio Palumbo, e Vincenzo Corbo di Canicattì, che hanno ascoltato con domande e cuoriosità unitamente alle illustrazioni dei funzionari dell’Ente.