Agrigento

La fake news su Samatha Castelli, ancora un video contro un parroco: scatta altra inchiesta 

Nelle ultime ore qualcuno, utilizzando un profilo falso, ha diffuso nuove accuse contro un prete di Agrigento accusandolo di aver fatto sparire la misteriosa donna

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Non sembra placarsi l’attività intorno a quella che ormai è stata etichettata come “fake news” sulla scomparsa di una fantomatica ragazza – Samantha Castelli – addebitata ad un presbitero agrigentino. Nelle ultime ore qualcuno, utilizzando un profilo falso, ha diffuso nuove accuse contro un prete di Agrigento accusandolo di aver fatto sparire la misteriosa donna.

Una ragazza che, come appurato dai carabinieri, non esisterebbe. Nelle scorse settimane, per questa vicenda, è stato applicato il braccialetto elettronico ad un trentaseienne di Siculiana, indagato per atti persecutori ai danni di un prete. Nelle scorse ore anche la chiesa agrigentina, con un duro comunicato, ha preso posizione in merito alla vicenda definendo “calunniose” le notizie (false) messe in giro. 

