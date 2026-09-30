Dc, Carmelo Pace eletto nuovo Segretario Nazionale

Carmelo Pace è il nuovo Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana. L’elezione è avvenuta oggi a Roma al termine dei lavori del Consiglio Nazionale, convocato dal Presidente del Consiglio Nazionale Renato Grassi. L’assemblea si è svolta regolarmente, nonostante le tensioni interne delle ultime settimane, confermando la volontà di proseguire nel percorso di consolidamento e rilancio del Partito in vista dei prossimi importanti appuntamenti elettorali.

“Ringrazio il Consiglio Nazionale per la fiducia che mi ha accordato – dichiara il neo Segretario Nazionale Carmelo Pace -. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza che davanti a noi c’è una sfida importante: rafforzare la Democrazia Cristiana e renderla sempre più presente e riconoscibile nel panorama politico nazionale. Da oggi dobbiamo voltare pagina. È il momento di rimettere al centro il Partito, la sua identità, i suoi valori e soprattutto la sua capacità di parlare ai cittadini. Le divisioni e le contrapposizioni interne non possono diventare un ostacolo al nostro progetto politico. Al contrario, il confronto deve trasformarsi in partecipazione e capacità di costruire insieme”. “Il mio appello è rivolto a tutti: dirigenti, consiglieri nazionali, iscritti e militanti. Nessuno deve sentirsi escluso. La porta del dialogo sarà aperta a tutti coloro che vorranno contribuire, con spirito costruttivo, al futuro della Democrazia Cristiana. Abbiamo davanti appuntamenti elettorali importanti e dobbiamo arrivarci con un Partito organizzato, unito nella sua proposta politica e radicato sul territorio. La Democrazia Cristiana deve tornare a essere una comunità politica capace di aggregare e di offrire una prospettiva ai cittadini”.