Sicurezza stradale: i ragazzi “On the road” a fianco di Anas

Una giornata al fianco del personale Anas per conoscere da vicino il lavoro di chi si prende cura della rete stradale e garantisce la sicurezza della circolazione. I ragazzi del progetto “On the Road – edizione 2026” hanno partecipato oggi, ad Agrigento, alle attività formative sul campo dedicate alla prevenzione, alla gestione delle emergenze e alla diffusione di comportamenti responsabili sulla strada. L’esperienza ha dato seguito all’incontro di avvio istituzionale del progetto, svoltosi lo scorso 28 settembre, nell’ambito dell’iniziativa coordinata sul piano istituzionale dalla Prefettura di Agrigento. Attraverso un collegamento con la Sala Operativa Territoriale Anas, i partecipanti hanno potuto conoscere le attività di monitoraggio della rete e il ruolo del coordinamento operativo nella gestione degli eventi che interessano la viabilità. «Oggi i ragazzi hanno potuto vedere da vicino quanto lavoro e quanta attenzione ci siano dietro la sicurezza di una strada – ha dichiarato il responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia, ingegnere Nicola Montesano –. Conoscere ciò che accade durante un’emergenza e comprendere perché si delimita un cantiere o si segnala un pericolo aiuta a dare un significato concreto al rispetto delle regole. Dietro ogni intervento ci sono persone che lavorano per proteggere altre persone».

I ragazzi sono stati inoltre coinvolti nella simulazione di un cantiere per interventi di emergenza, un’occasione per comprendere l’importanza della segnalazione dei pericoli e delle misure di protezione per gli utenti e per il personale impegnato lungo la strada. La giornata ha previsto anche una visita al viadotto Maddalusa, per avvicinare i partecipanti alla conoscenza delle infrastrutture e delle attività di cura e manutenzione. «È questo il valore di un’esperienza come “On the Road” – ha proseguito Montesano –: offrire ai giovani strumenti per diventare utenti più consapevoli e responsabili. La sicurezza stradale si costruisce anche attraverso le scelte quotidiane di ciascuno di noi: prestare attenzione, rispettare i limiti e rallentare in prossimità di un cantiere significa prendersi cura della propria vita e di quella degli altri».

Con la partecipazione al progetto, Anas rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura della sicurezza stradale, affiancando alle attività di gestione e manutenzione della rete iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni.