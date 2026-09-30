Lampedusa, De Rubeis denuncia criticità nell’area del Centro raccolta rifiuti
A seguito della denuncia i Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo avviando di fatto le verifiche sulle circostanze segnalate
Una denuncia sulle condizioni del Centro comunale di raccolta di contrada Imbriacola apre un nuovo fronte di attenzione sulla gestione dei rifiuti a Lampedusa. A presentarla alla Tenenza dei Carabinieri è stato l’ex sindaco di Lampedusa e Linosa Bernardino De Rubeis, che nell’atto segnala una serie di presunte criticità riscontrate nell’area.
Tra gli aspetti evidenziati vengono indicati possibili fuoriuscite di percolato, accumuli di materiale e la presenza di camion carichi in attesa del trasferimento dei rifiuti. La denuncia richiama inoltre alcuni profili amministrativi relativi al servizio di igiene urbana e alla certificazione della regolare esecuzione.
A seguito della presentazione dell’atto, i Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo presso il Centro comunale di raccolta di contrada Imbriacola, avviando di fatto le verifiche sulle circostanze segnalate.