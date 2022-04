La nuova vita delle donne ucraine a Montevago

C’è chi si è subito messa a studiare l’italiano, chi gioisce per l’acquisto di una lavatrice, chi è contenta per la bicicletta donata al figlio. Tutte mostrano un senso di gratitudine per l’accoglienza in Sicilia ma hanno il cuore alla loro terra, dove sperano di poter riabbracciare al più presto i loro cari.

Queste donne sono arrivate nei giorni scorsi in Sicilia grazie alla missione umanitaria “Un cuore per l’Ucraina” promossa dal comune di Montevago in collaborazione con l’associazione di volontariato “A Cuore Aperto” e altre associazioni del territorio. Oggi le stesse si recheranno all’ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento, insieme al sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, per presentare la richiesta di asilo.