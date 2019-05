“La salute è un bene prezioso”, studenti di Corleone acquistano defibrillatore per la scuola

Si è chiuso ieri nel segno del successo l’evento intitolato “La salute è un bene prezioso” promosso a Corleone dall’istituto comprensivo “Giuseppe Vasi”.Tre giornate di iniziative dedicate alla sicurezza, alla prevenzione e al volontariato durante le quali è stata organizzata una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico per la scuola. Oltre agli studenti e ai docenti, anche l’associazione onlus A Cuore Aperto ha contribuito con una donazione di cinquecento euro, è stata così raggiunta la somma utile per l’acquisto dell’apparecchio salvavita. Tra i medici intervenuti il cardiologo Giovanni Lavatura, il cardiochirurgo Giovanni Ruvolo e il diabetologo Orazio De Guilmi. Il progetto è stato curato dal professore Paolo Sinatra. Ha partecipato ai lavori anche la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo nelle sue vesti di volontaria da diversi anni impegnata in progetti di assistenza sanitaria e alla formazione tra la Sicilia e la Tanzania.









Durante i tre giorni gli studenti sono stati coinvolti in prove di evacuazione, dibattiti sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e del diabete, momenti dedicati allo sport e all’intrattenimento. In chiusura il concerto della Kids Orchestra del Teatro Massimo di Palermo.