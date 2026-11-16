La scienza ha trovato la cura, la burocrazia rischia di negarle la vita: il dramma di una 43enne

Rischiano di infrangersi contro il muro della burocrazia le speranze residue di una donna di 43 anni di Sciacca di poter sopravvivere alla grave malattia da cui ha scoperto di essere affetta circa un anno fa, quando le fu diagnosticato quello che clinicamente si definisce un “adenocarcinoma del digiuno”, una forma piuttosto rara di neoplasia intestinale. Il primo tentativo di intervenire chirurgicamente, presso la clinica “La Maddalena” di Palermo, non si è potuto concretizzare perché inoperabile. Da quel momento è stata l’equipe dell’unità operativa di Oncologia di Sciacca, a prendere in carico e seguire la paziente, con i medici che l’hanno sottoposta a tutte le terapie previste dalle linee guida nazionali. Successivamente, però, l’aggressività e la progressione della malattia hanno indotto i medici a chiedere ulteriori consulti per aiutarla, a partire da un durissimo ciclo di chemioterapia che, tuttavia, non ha dato alcun risultato apprezzabile. Da qui la decisione degli oncologi di percorrere un’altra strada, cambiando strategia e affidandosi alla medicina di precisione. I medici hanno così richiesto un esame molecolare avanzato, il test NGS (Next Generation Sequencing), per scovare eventuali mutazioni genetiche della massa tumorale e aggredirla con un protocollo mirato. Ebbene, l’analisi — eseguita con grandi aspettative all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano — ha dato esito positivo: una terapia personalizzata per la 43enne esiste.

La cura, però, richiede però la somministrazione di un medicinale salvavita, il Trastuzumab deruxtecan, sviluppato in Giappone e approvato per la prima volta negli Stati Uniti. Una bella notizia? Sì e no. Perché è proprio a questo punto che si inceppa il meccanismo della tutela del diritto alla salute sancito dalla Costituzione. Il principio attivo, sebbene sia regolarmente disponibile nelle farmacie ospedaliere italiane (pare persino in quella di Sciacca), per la paziente saccense resta di fatto inaccessibile. La ragione è puramente amministrativa: il trattamento è autorizzato e rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale per il carcinoma mammario, ma non ancora per l’adenocarcinoma del digiuno. Si configura così quello che, in gergo medico-burocratico, viene definito un uso off-label (al di fuori delle indicazioni terapeutiche ufficiali). E questo malgrado l’efficacia della molecola su tale specifica patologia sia stata attestata da una mappatura genetica rigorosa. A rendere ancora più drammatica la situazione, amplificando l’angoscia della signora e del marito, è il costo proibitivo della cura: si parla di una cifra che oscilla tra i 15 e i 20 mila euro per un singolo ciclo. Una somma insostenibile per la famiglia interessata, e che rischia di trasformare il diritto alle cure in un privilegio per pochi.

Di fatto, il servizio sanitario regionale ha formalmente le mani legate: né l’Asp di Agrigento, né le altre aziende sanitarie siciliane, né tantomeno le strutture pubbliche del resto d’Italia possono dispensare gratuitamente il Trastuzumab deruxtecan per questa diagnosi, benché gli esami clinici indichino che il trattamento potrebbe salvarle la vita. Il cortocircuito è evidente. Tra le necessarie autorizzazioni dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e le nuove classificazioni, i tempi per estendere la rimborsabilità di questa terapia anche ai tumori dell’apparato digerente si preannunciano lunghi. Per questo si sta tentando di correre ai ripari, chiedendo alle singole Asp o Asl di autorizzare comunque la fornitura in deroga, assumendosi la responsabilità clinica e amministrativa della scelta. Una vicenda paradossale, che stride ancor di più alla luce della recente stretta annunciata dall’Assessorato regionale alla Salute, che ha denunciato un eccesso di spesa per i medicinali oncologici da parte delle Asp, imponendo un taglio a quelli che vengono considerati sprechi.

Sugli sprechi in sanità si potrebbe aprire un dibattito infinito, che però, di fronte al dramma umano di una donna che lotta per vivere, rischia oggi di apparire stucchevole. La realtà è semplice quanto crudele: la scienza ha individuato l’arma per combattere questo raro tumore, ma il sistema pubblico non può fornirla perché la scoperta della sua efficacia in questo ambito è troppo recente e richiede ancora lunghe trafile regolatorie nazionali e internazionali. Servirà molto tempo. Un tempo che, però, la paziente non ha. Diventa quindi urgente rivolgere un appello alla deputazione e ai governi, nazionale e regionale, affinché si sblocchi al più presto l’autorizzazione per questo specifico caso.