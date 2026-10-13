Agrigento

Viabilità, aggiudicato l’appalto per la manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della zona centro-nord

Per la manutenzione straordinaria delle strade di propria competenza della zona centro-nord, progettati dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali e finanziati con fondi di bilancio del Libero Consorzio

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Previsti a breve nuovi interventi per il miglioramento delle strade provinciali. L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha infatti aggiudicato la gara relativa all’accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade di propria competenza della zona centro-nord, progettati dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali e finanziati con fondi di bilancio del Libero Consorzio. La gara, effettuata con proceduta integralmente telematica tramite la piattaforma Maggioli in uso al Libero Consorzio, ed alla quale hanno preso parte 296 imprese, è stata aggiudicata all’ATI TECNOGEN S.R.L. (mandataria) – LONGO COSTRUZIONI S.R.L. (mandante), con sede legale a Mussomeli (CL), che ha offerto il ribasso del 32,382023%, per un importo complessivo di 2.810.000,00 euro più Iva, compresi 84.300,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).  A breve la firma del contratto d’appalto e la consegna dei lavori, che consentiranno di migliorare ulteriormente la situazione generale delle strade di questo comparto, nel quale sono compresi importanti nodi di collegamento tra i centri dell’area collinare e montana con scuole e aziende agrozootecniche.

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