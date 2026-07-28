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La strage di cagnolini a Sciacca, chiesto l’arresto di un altro indagato 

I pm hanno chiesto l’arresto anche del padre del 41enne già indagato per uccisione di animali in maniera aggravata

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

La Procura di Sciacca ha chiesto gli arresti domiciliari anche per un secondo indagato nella brutta vicenda della strade di quattro cagnolini avvenuta negli scorsi giorni nel quartiere San Michele. Oltre che per Paolo La Bella, 41 anni, i pm hanno chiesto l’applicazione della misura cautelare anche per il padre Ignazio, 68 anni. Entrambi sono comparsi ieri mattina davanti il gip per l’interrogatorio preventivo.

Il genitore ha risposto alle domande respingendo gli addebiti e sostenendo, di fatto, che fosse il figlio ad occuparsi degli animali. Quest’ultimo, invece, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Procura contesta ai due indagati il reato di uccisione di animali in maniera aggravata. In quell’occasione quattro cuccioli sono stati lasciati in una terrazza sotto il sole cocente trovando la morte. Altri quattro cani, invece, sono stati trovati sofferenti ma per fortuna non sono deceduti. Il giudice deciderà nei prossimi giorni se accogliere – o meno – la richiesta dei pm. 

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