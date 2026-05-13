La Volley Heart batte il Raffadali e si trionfa nel campionato provinciale Libertas over 40

La Volley Heart concede il bis e si conferma regina del campionato provinciale femminile Over 40 di pallavolo, promosso dal Comitato provinciale Libertas guidato dal presidente Salvatore Rizzo.

La formazione allenata da Daniela Moschieraha disputato una stagione straordinaria, dominando il torneo dall’inizio alla fine. Sono state nove le squadre partecipanti al campionato, ma la Volley Heart è riuscita a mantenere costantemente la vetta della classifica, imponendo la sua supremazia fin dalla prima gara, confermando la grande forza e solidità del gruppo.

Lo scorso fine settimana è andato in scena l’atto conclusivo del campionato, con la vittoria contro l’ASD Raffadali che ha sancito ufficialmente la conquista del secondo titolo consecutivo. Un successo costruito non solo sul talento e sull’esperienza, ma anche sulla passione e sul sacrificio. Le atlete della Volley Heart sono mamme, lavoratrici e mogli che, con dedizione e spirito di squadra, riescono a conciliare gli impegni quotidiani con l’amore per la pallavolo, trasformando ogni allenamento e ogni partita in un momento di aggregazione, sport e amicizia.

Queste le protagoniste della splendida stagione della Volley Heart: Maddalena Argento, Maria Rita Baldacchino, Rita Di Nolfo, Angela Farruggia, Marilina Marchica, Sara Pioppo, Eliana Pusante, Mary Rizzo, Rosanna Romano, Teresa Rubino, Annalisa Vita, Giulia Volpe e il capitano Maria Luisa Zegretti. Coach Daniela Moschiera.