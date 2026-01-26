Agrigento

Ladri al cimitero di Bonamorone, svuotate macchinette automatiche 

Non è escluso che ad agire siano state le stesse persone che, negli ultimi giorni, con lo stesso modus operandi hanno rubato denaro dalle macchinette in tre istituti scolastici

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Ladri di merendine ancora una volta in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi questa volta hanno preso di mira gli uffici amministrativi del cimitero di Bonamorone.

I balordi sono riusciti ad intrufolarsi nelle stanze che ospitano gli uffici del camposanto e hanno rubato il denaro contenuto nei distributori automatici di snack e bevande.

Non è escluso che ad agire siano state le stesse persone che, negli ultimi giorni, con lo stesso modus operandi hanno rubato denaro dalle macchinette in tre istituti scolastici della città ma anche in una palestra in via Dante. A fare la scoperta sono stati i custodi del cimitero. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità degli autori del furto. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Niscemi, Di Paola: “situazione da catastrofe, subito intervento di Stato e Regione”
Apertura

Si sente male e muore in casa a 26 anni, esposto dei familiari: “Ritardi nei soccorsi”
Ultime Notizie

Ha nascosto la cocaina e dieci panetti di hashish nel bagagliaio dell’auto: arrestato
Ultime Notizie

In giro con varie dosi di droga e soldi in contanti, arrestato pusher
Sciacca

Il Museo dei 5 Sensi rappresenterà l’Italia alla mostra “Tourism for Europe, Europe for Tourism”
dalla Regione

Emergenza maltempo, Schifani insedia cabina di regia: “Dare risposte immediate”
banner italpress istituzionale banner italpress tv