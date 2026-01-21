Canicattì

Ladri in negozio di abbigliamento per bambini, rubata la cassa con i soldi 

Ladri in azione in un negozio di abbigliamento per bambini lungo Corso Garibaldi, a Canicattì

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

Ladri in azione a Canicattì. Ignoti malviventi, dopo aver forzato la saracinesca, sono riusciti ad intrufolarsi in un negozio di abbigliamento per bambini lungo Corso Garibaldi. Una volta dentro si sono diretti verso il registratore di cassa, all’interno del quale erano custoditi i soldi, portandolo via. Poi la fuga.

Il colpo è avvenuto in piena notte. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Canicattì. Al vaglio degli investigatori eventuali immagini di telecamere che insistono nella zona. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Mafia

Mafia: figlia di Totò Riina uscirà dal carcere, torna a Corleone
Apertura

“La droga di Villaseta ai boss di Cosa nostra palermitana”, in due scelgono l’abbreviato 
Cultura

“Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia”: Savatteri, Sabella e Sardo al Teatro Pirandello di Agrigento
Porto Empedocle

Tubo del dissalatore alla deriva, Carmina: “pericolo incolumità e ambiente”
Apertura

Ciclone Harry, Schifani: “oltre mezzo miliardo di danni, stato d’emergenza”
Ultime Notizie

Sorpreso a spacciare ai domiciliari, denunciato 32enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv