Lampedusa, volo DAT diretto a Catania rientra subito dopo il decollo: paura a bordo
Secondo le prime informazioni iil rientro sarebbe stato disposto a causa di un possibile principio d’incendio al motore destro dell’aeromobile
Il volo DAT DX1846, partito da Lampedusa e diretto a Catania, è rientrato all’aeroporto dell’isola pochi minuti dopo il decollo per un atterraggio d’emergenza.
Secondo le prime testimonianze raccolte tra i passeggeri, il rientro sarebbe stato disposto a causa di un possibile principio d’incendio al motore destro dell’aeromobile. La circostanza è al momento in fase di verifica.
Una volta atterrato, l’aereo è stato immediatamente raggiunto in pista da cinque mezzi dei Vigili del Fuoco del distaccamento aeroportuale di Lampedusa e da un’ambulanza, intervenuti secondo le procedure di emergenza.
Tutti i passeggeri stanno bene. A bordo soltanto tanta paura per quanto accaduto nei minuti successivi al decollo.
Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti e dei tecnici DAT per chiarire le cause dell’anomalia che ha reso necessario il rientro a Lampedusa. (Ft LAMPEDUSAIN2MINUTI)