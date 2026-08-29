Lampedusa

Lampedusa, volo DAT diretto a Catania rientra subito dopo il decollo: paura a bordo

Secondo le prime informazioni iil rientro sarebbe stato disposto a causa di un possibile principio d’incendio al motore destro dell’aeromobile

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Il volo DAT DX1846, partito da Lampedusa e diretto a Catania, è rientrato all’aeroporto dell’isola pochi minuti dopo il decollo per un atterraggio d’emergenza.

Secondo le prime testimonianze raccolte tra i passeggeri, il rientro sarebbe stato disposto a causa di un possibile principio d’incendio al motore destro dell’aeromobile. La circostanza è al momento in fase di verifica.

Una volta atterrato, l’aereo è stato immediatamente raggiunto in pista da cinque mezzi dei Vigili del Fuoco del distaccamento aeroportuale di Lampedusa e da un’ambulanza, intervenuti secondo le procedure di emergenza.

Tutti i passeggeri stanno bene. A bordo soltanto tanta paura per quanto accaduto nei minuti successivi al decollo.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti e dei tecnici DAT per chiarire le cause dell’anomalia che ha reso necessario il rientro a Lampedusa. (Ft LAMPEDUSAIN2MINUTI)

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