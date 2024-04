Lasciano l’auto a Punta Bianca e la trovano danneggiata: formalizzata denuncia

Vanno a fare trekking e, quando ritornano per prendere l’auto la trovano danneggiata. È quanto successo a una coppia di ragazzi della provincia che domenica scorsa, dopo esser stati a fare una giornata di trekking a Punta Bianca, una volta tornati a recuperare la vettura, parcheggiata nell’aria adiacente alla zona di Drasy, hanno trovato entrambi gli sportelli forzati e danneggiati. Amara scoperta dunque per il proprietario che non ha potuto fare altro che formalizzare denuncia agli uffici della Questura di Agrigento.