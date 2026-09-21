Palma di Montechiaro

Lavoratore in nero e telecamere abusive in un bar a Palma, stangata al titolare 

Nei suoi confronti, oltre alla denuncia, sono scattate anche una maxi sanzione di 15 mila euro e la sospensione dell’attività imprenditoriale

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Un lavoratore era senza regolare contratto di assunzione, i dipendenti non erano stati sottoposti alla formazione e c’era anche un impianto di videosorveglianza senza la necessaria autorizzazione. È quanto accertato dai carabinieri in una ispezione effettuata in un bar a Palma di Montechiaro.

A finire nei guai è stato il titolare del locale, un cinquantenne. Nei suoi confronti, oltre alla denuncia, sono scattate anche una maxi sanzione di 15 mila euro e la sospensione dell’attività imprenditoriale. I militari dell’Arma hanno riscontrato diverse irregolarità: l’utilizzo del sistema di videosorveglianza privo di autorizzazione, l’omessa sorveglianza sanitaria, la mancata formazione e informazione dei lavoratori e l’omessa consegna dei dispositivi di protezione individuale. 

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