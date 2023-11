Lavoratori in nero in una azienda: multe per 60 mila euro

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Trapani e della stazione di Castelvetrano hanno denunciato e sanzionato amministrativamente un 57enne di Partanna, titolare di una azienda agricola, per violazione della normativa sul lavoro irregolare e in materia antinfortunistica. Dai controlli è emerso che 6 dei 7 dipendenti non erano in regola, di questi tre tunisini, oltre che privi del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sono risultati privi di formazione e di idonei dispositivi di protezione individuali; mentre un italiano è risultato percettore di reddito di cittadinanza. Sono state comminate ammende per circa 40.000 euro e sanzioni amministrative per oltre 20.000 euro.