Le comunità cristiana e musulmana insieme per la Palestina: momento di preghiera

Ad Agrigento, le comunità cristiana e musulmana si ritroveranno unite in un momento di preghiera per il popolo palestinese, martoriato quotidianamente dalla violenta offensiva militare in atto nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania

L’iniziativa, dal titolo “Insieme per la Palestina – Silenzio e Preghiere Interreligiose”, è promossa dall’Ufficio Diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso dell’Arcidiocesi di Agrigento e da numerose realtà associative del territorio, come segno concreto di fratellanza e di solidarietà verso un popolo oppresso e sotto assedio.

Alle ore 19:30, la Comunità Musulmana pregherà nella Moschea, mentre nello stesso momento la Comunità Cristiana si raccoglierà in preghiera nella Chiesa di Santa Lucia.

Alle ore 20:00, ci si riunirà davanti all’Ulivo della Pace al centro di Piazza Ravanusella, per un momento di testimonianza, preghiera e denuncia.

In un tempo in cui il popolo palestinese subisce ogni giorno bombardamenti, fame forzata, occupazione e gravi violazioni dei diritti umani, il silenzio è complicità. In questo momento di preghiera non ci sono barriere di fede: cristiani e musulmani si ritrovano insieme, uniti come fratelli e sorelle, per affermare con una sola voce la dignità, la libertà e il diritto del popolo palestinese a vivere.

Interverranno: Imam Mbaye Ndiaye della Comunità Senegalese, Imam Mahjoub Rhazlane del Centro Islamico “Oltre Mare”, Mohammed El Hawedi, responsabile dell’Associazione Immigrati Marocchini in Italia (AIMI)Mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento