L’europarlamentare Giarrusso dal M5S a Cateno De Luca

L’europarlamentare, ex 5Stelle, Dino Giarrusso, dopo aver lasciato il M5S abbraccia il movimento Sicilia Vera di Cateno De Luca. La prima comparsa a fianco di De Luca in piazza Duomo a Messina.

“Ho molto apprezzato le idee, le proposte e la grande energia di De Luca, e gli riconosco l’enorme merito di muoversi fra la gente, di conoscere il popolo e stimolarlo a partecipare come faceva un tempo il Movimento e come purtroppo non fa più”, dichiara Giarrusso. Stiamo lavorando insieme per capire se ci può essere un’intesa e se il progetto che sto portando avanti con fervore e che sta ricevendo tante adesioni e moltissimi attestati di stima, possa sposarsi col grande lavoro che lui ha già fatto e continua a fare in Sicilia. Intanto a Messina appoggerò convintamente Federico Basile, sicuro di aiutarlo a vincere! Per un’intesa completa, che ci porti presto ad un progetto comune anche a livello regionale e nazionale, stiamo lavorando con entusiasmo“, ha concludo l’europarlamentare.

De Luca, da parte sua, ha dichiarato che questo “Movimento meridionalista segnerà una svolta nella politica regionale e nazionale, perché stanno aderendo tanti amministratori di Comuni del Sud e perché questa è la stagione giusta per andare oltre lo sterile rivendicazionismo e costruire davvero un nuovo Meridione, che diventi la forza propulsiva del nostro Paese”.