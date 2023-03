Licata, al via “Generazione Terra”: nuovo bando Ismea per giovani agricoltori

“Generazione Terra” è il nuovo strumento fondiario di ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, rivolto a giovani agricoltori per favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici agricole nell’ambito di una attività imprenditoriale o l’avvio di una nuova impresa.

La misura è rivolta: ai giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono ampliare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell’azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda o consolidare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l’affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;ai giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell’ambito dell’agricoltura;ai giovani startupper con titolo (età non superiore a 35 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell’ambito dell’agricoltura.

L’intervento è finalizzato all’acquisto di terreni agricoli fino ad un importo massimo di 1milione e 500mila euro in caso di giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza e di 500mila euro in caso di giovani startupper con titolo.

Il finanziamento, a tasso fisso o variabile ancorato ai valori di mercato e dipendente dal rischio rilevato, ha una durata massima di 30 anni di cui al massimo due di preammortamento