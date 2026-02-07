Licata

Licata, scivola sulla barca e batte la testa: 70enne trasferito in ospedale

L’uomo con un trauma cranico è stato trasferito all’ospedale di Caltanissetta a bordo di un elisoccorso

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Incidente ai cantieri navali a Licata. Il bilancio è di un ferito; si tratta di un uomo di 70 anni, che è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Ha riportato un trauma cranico ma al momento del trasferimento era cosciente.
Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe salito sulla barca per verificare alcuni lavori, quando é scivolato ed ha sbattuto la testa.
Immediati i soccorsi; sul luogo l’ambulanza del 118, polizia e Carabinieri, che hanno avviato indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Trovati in possesso di droga, denunciati due giovani
Catania

Controlli nei ristoranti della movidasanzioni per 24 mila euro
Catania

Botte a moglie e figli: arrestato bracciante agricolo
Catania

Intercettato e arrestato topo d’appartamento e il suo complice durante la fuga
Catania

Non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge dal posto di controllo: arrestato un 21enne
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, il centrodestra cerca un candidato. Segni particolari? Basta che respiri
banner italpress istituzionale banner italpress tv