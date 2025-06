L’incidente a Sciacca, migliorano le condizioni del 14enne: fuori pericolo il padre 

Giungono buone notizie dai due ospedali palermitani in cui si trovano ricoverati padre e figlio, 49 anni e 14 anni, coinvolti in un bruttissimo incidente avvenuto tre settimane fa lungo la strada statale 115, in località San Giorgio a Sciacca. Il genitore, per diversi giorni in prognosi riservata, è stato dichiarato fuori pericolo e nelle prossime ore potrebbe addirittura lasciare l’ospedale Civico di Palermo. Buone notizie anche dal Trauma Center dove, invece, si trova ricoverato il ragazzino.

L’adolescente è ancora in prognosi riservata ma reagisce bene alle cure e c’è ottimismo. L’incidente è avvenuto alla fine del mese di maggio quando rimasero coinvolte ben quattro auto. Tra queste anche quella dell’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. Il prelato, dopo un ricovero nel reparto di Ortopedia del San Giovanni di Dio, è stato trasferito presso la Lungodegenza per completare la riabilitazione.