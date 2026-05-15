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L’incidente mortale a Sciacca, padre e figlia ricoverati in ospedale: aperta inchiesta 

Padre e figlia di Menfi, coinvolto nel tragico incidente costato la vita a due turisti americani, sono ricoverati in ospedale. Aperta un’inchiesta

Pubblicato 19 ore fa
Da Redazione

Si trovano ricoverati in ospedale padre e figlia, 50 anni e 22 anni, entrambi di Menfi, coinvolti nel pomeriggio di ieri nel tragico incidente stradale avvenuto a Sciacca in cui hanno perso la vita gli statunitensi Luke Allen Lionbarger ed Elisabeth Graham Hannah. Le vittime, novelli sposini, erano in Sicilia per trascorrere le vacanze.

Il dramma si è consumato lungo la strada statale 115, in contrada San Giorgio. I turisti americani viaggiavano a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati con un’Audi Q5 sulla quale si trovavano padre e figlia. Questi ultimi sono sotto osservazione in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. Intanto la procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta per fare luce sul drammatico incidente. 

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