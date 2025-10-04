Lite tra immigrati a Racalmuto, tunisino ferito a coltellate: denunciato 19enne

Una lite tra due immigrati si è verificata a Racalmuto. Il bilancio è di una persona ferita e una denunciata per lesioni personale. Ad avere la peggio è stato un ventinovenne tunisino colpito con una coltellata dal rivale. L’aggressore è stato individuato e denunciato dai carabinieri. Si tratta di un diciannovenne egiziano. Non sono ancora chiari i motivi di quanto accaduto.

I due avrebbero avuto un alterco e dalle parole si è passati ai fatti. Il più giovane ha estratto un coltello e ha colpito il ventinovenne. Quest’ultimo è stato trasportato in ospedale per le cure mediche del caso. Non è in pericolo di vita. Il giovane è stato rintracciato e denunciato a piede libero per il reato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi.