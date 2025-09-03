Caltabellotta

Litiga col gestore del B&b e mostra falso tesserino del Ministero della Giustizia, denunciato 

A finire nei guai è un cinquantenne di Foggia, in vacanza a Caltabellotta

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

Chiama i carabinieri dopo un diverbio avuto con il gestore del B&B in cui alloggia ma viene denunciato perchè trovato in possesso di due tesserini contraffatti del Ministero della Giustizia. A finire nei guai è un cinquantenne di Foggia, in vacanza a Caltabellotta. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato proprio il turista pugliese a chiamare le forze dell’ordine dopo aver litigato con il titolare della struttura ricettiva.

I carabinieri della stazione di Caltabellotta, giunti sul posto, hanno però trovato in possesso dell’uomo un tesserino palesemente contraffatto del Ministero della Giustizia. Lo stesso turista, poco prima, si sarebbe qualificato come “Dottore D.C.” della Corte di Cassazione.  (foto di Accursio Castrogiovanni)

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

L’agrigentina Paola Infantino tra le finaliste al Concorso “Una ragazza per il cinema”
di Irene Milisenda

Il festival internazionale delle danze arriva ad Agrigento capitale della cultura
Agrigento

Agrigento, il consiglio provinciale ha nominato i nuovi revisori dei conti
Gela

Sbalzato dal mezzo dei rifiuti, operaio ferito a Gela
Apertura

Scontro frontale auto-Tir, 2 morti
di Giuseppe Castaldo

Minaccia la madre per i soldi della droga, lei lo denuncia: arrestato 40enne 