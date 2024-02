Lotto: in Sicilia vincite per oltre 53mila euro

Si festeggia in Sicilia per il concorso del Lotto di martedì 27 febbraio. Come riferisce Agipronews, sono due le vincite nell’isola – la seconda e la terza più alta di giornata – per un totale di 53.910 euro. Tre ambi e un terno dal valore di 32.250 euro sono stati centrati a Valdina, in provincia di Messina, con la combinazione 10-21-46 sulla ruota di Palermo. Gli altri 21.660 euro rendono felice un giocatore di Catania, che con la combinazione 4-25-30-45 ha centrato sei ambi, quattro terni ed una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 196,8 milioni in questo 2024.