Campobello di Licata

Macabro ritrovamento in un cantiere edile a Campobello di Licata, indagini 

La carcassa di un gallo con un gancio al collo è stata posizionata sul cancello di un cantiere edile a Campobello di Licata

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

La carcassa di un gallo con un gancio al collo è stata posizionata sul cancello di un cantiere edile a Campobello di Licata. Il ritrovamento è stato fatto da alcuni operai dell’impresa edile che sta effettuando dei lavori in un’abitazione di proprietà di un trentaquattrenne del posto.

L’uomo ha immediatamente chiamato i carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per chiarire i contorni della vicenda e verificare, anzitutto, l’eventuale presenza di telecamere nella zona. Il gesto, comunque, sembra avere tutte le caratteristiche dell’avvertimento. 

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