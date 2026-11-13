Favara

Mafia, arrestati i fratelli Valenti dopo condanna definitiva per concorso esterno 

I due fratelli, condannati in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, sono stati arrestati per scontare il residuo di pena

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

La Squadra mobile di Agrigento, in esecuzione di un ordine di carcerazione, ha arrestato i fratelli Gerlando e Stefano Valenti, imprenditori edili di Favara. I due, nelle scorse ore, sono stati condannati in via definitiva a sei anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito della maxi inchiesta “Montagna”, l’operazione dei carabinieri che nel 2018 disarticolò l’omonimo mandamento mafioso in provincia di Agrigento. I due fratelli, che dovranno scontare la pena residua (la maggior parte l’hanno già scontata ndr), sono stati trasferiti in carcere dopo le formalità di rito. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Apertura

Operaio precipita da impalcatura, 34enne trasferito in elisoccorso
Apertura

Merce contraffatta al mercato di Favara, scatta il blitz di Finanza e polizia locale 
Apertura

Scivola durante raccolta dell’uva, 35enne palmese in ospedale 
Agrigento

Guardia di Finanza, il generale Stefano Lombardi in visita al Comando provinciale di Agrigento
Apertura

Eventopoli, il vaso di Pandora è aperto
banner italpress istituzionale banner italpress tv