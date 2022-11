Maltempo, dirottati quattro voli aerei da Palermo a Catania

A causa delle cattive condizioni meteo questa mattina quattro voli sono stati dirottati dall’aeroporto palermitano Falcone Borsellino a quello Fontanarossa di Catania. Sono i voli da Milano Malpensa della Wizzair delle 8, il volo da Roma Fiumicino della Ryanair dell’8.05, quello da Bergamo Ryanair delle 8.35 e l’EasyJet Europe delle 8.50. I passeggeri del volo Wizzair e quello Ryanair da Bergamo stanno tornando in pullman da Catania a Palermo, gli altri due voli stanno facendo nuovamente rotta da Catania a Palermo. Intanto, sempre a causa del maltempo, i vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte a Palermo . Un palo dell’illuminazione è caduto nel quartiere Noce. Un’auto Toyota Yaris è stata danneggiata. Alberi caduti anche in via Uditore e nella zona di Monreale e San Martino delle Scale hanno bloccato le strade che portano a Palermo.