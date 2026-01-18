dalla Regione

Maltempo, la Protezione Civile attiva lo stato di preallerta per la Sicilia

“La Regione si è mossa fin da subito – dichiara il presidente Renato Schifani – per fare in modo che, vengano ridotti al minimo possibili danni e disagi.

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

 In vista dell’ondata di maltempo che colpirà la Sicilia a partire dalle prossime ore, la Regione ha attivato tutte le strutture sul territorio in previsione dei fenomeni più intensi. Un avviso di preallerta è stato diramato ieri dalla Protezione civile regionale alle prefetture e a tutti gli enti coinvolti invitando in particolare i sindaci, in qualità di autorità locali competenti, ad attuare le misure previste dai piani comunali. Il dipartimento ha inoltre sospeso congedi e permessi per il personale e ha attivato le organizzazioni di volontariato per supportare, in tutte le verifiche necessarie, i presidi territoriali per le attività di assistenza alla popolazione.

“La Regione si è mossa fin da subito – dice il presidente Renato Schifani – per fare in modo che, attraverso la collaborazione istituzionale tra tutte le parti coinvolte, vengano ridotti al minimo possibili danni e disagi. Seguiremo costantemente l’evolversi della situazione e il capo della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina, è in costante contatto con il dipartimento nazionale, le prefetture e i sindaci dei territori”.

Nelle prossime ore, gli avvisi di protezione civile continueranno a fornire regolarmente tutti gli aggiornamenti sui fenomeni previsti con i livelli di allerta e le fasi operative per le varie zone della Sicilia. 

L’elenco delle scuole chiuse in Sicilia:

Gela(Provincia di Caltanissetta), Scordia(Provincia di Catania), Caprileone (scuole chiuse anche martedì 20 gennaio), Caronia, Giardini-Naxos, Lipari (scuole chiuse anche martedì 20 gennaio), Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, San Marco d’Alunzio, Taormina, Torrenova ( Provincia di Messina), Lentini, Priolo Gargallo (Provincia di Siracusa). Le altre province non hanno ancora comunicato chiusure.

Leggi anche

0 commenti
Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Raid vandalico in una scuola, distrutti armadi e materiali didattici
Agrigento

Allerta meteo, lunedì e martedì scuole chiuse ad Agrigento
Apertura

Tenta di soffocare la figlia di cinque mesi con un cuscino, donna bloccata dai Carabinieri
Palermo

Controlli a cantieri e comunita’ alloggio, multe
Apertura

Perde controllo della  moto da cross e si schianta a terra: morto 15enne
Cronaca

Terremoto: sisma di magnitudo 4 in provincia di Messina
banner italpress istituzionale banner italpress tv