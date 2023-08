Mancata sicurezza sul luogo di lavoro: denunciato 57enne

I Carabinieri della Stazione di Pachino e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siracusa hanno

denunciato un uomo di 57 anni per violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

I militari hanno effettuato un accertamento ispettivo presso un cantiere edile in località Calafarina

di Pachino, riscontrando la presenza di lavoratori sprovvisti delle previste misure di protezione.

A seguito delle violazioni accertate, è stata attuata l’immediata sospensione dell’attività ed

applicate sanzioni amministrative per circa 21mila euro e il legale rappresentate dell’impresa è

stato denunciato all’Autorità giudiziaria.