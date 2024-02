Manovre salvavita ed educazione stradale, lezione per i volontari della Croce Rossa a Sciacca

Durante la settimana dello studente presso il Liceo Classico Tommaso Fazello di Sciacca, i Volontari dell’Unità Territoriale di Sciacca, sono stati impegnati nelle attività riguardanti le Manovre Salvavita e la sensibilizzazione all’educazione stradale.

Durante l’attività sulle Manovre Salvavita, i Volontari hanno fatto vedere a circa 200 alunni quali azioni bisogna intraprendere e soprattutto quali manovre adottare in caso di politrauma, come ad esempio la chiamata di soccorso al 112, la valutazione dello scenario a tutela della sicurezza del soccorritore e dell’infortunato, la messa in sicurezza dell’infortunato attraverso l’ausilio degli adeguati presidi e il successivo trasporto in ospedale.

“Grazie per aver preparato i nostri ragazzi ad affrontare un eventuale incidente. Sono rimasti molto contenti dell’incontro…grazie ancora per la disponibilità”. Questo il feedback ricevuto, dopo le dimostrazioni teorico-pratiche da parte degli Studenti.