Mareamico: “Abbiamo ripristinato la strada di Punta Bianca”

“Mareamico, con il contributo di alcuni benefattori, ha riattivato la transitabilità della strada per Punta Bianca, distrutta dal ciclone Harry e dalle abbondanti piogge della stagione invernale. Tutto ciò è stato realizzato senza alcun aiuto pubblico, che tante volte era stato chiesto, che ci era stato promesso, ma che mai si è concretizzato.” Lo dice in una nota l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento.