Marittimo infortunato su petroliera inglese: trasportato a Licata

I militari della Guardia costiera di Gela hanno effettuato ieri un’operazione di evacuazione medica per un marittimo imbarcato su una petroliera battente bandiera inglese. La richiesta di soccorso e’ pervenuta in mattinata, mentre il mercantile si trovava in navigazione nel canale di Sicilia, a circa 30 miglia dal porto di Licata. L’infortunato, un inglese di sessantaquattro anni, e’ stato sbarcato sulla motovedetta CP 853 ed accompagnato dal personale medico giunto in porto presso l’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata.