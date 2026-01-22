Maui, Ares e Orso fiutano droga, armi e munizioni, denunciato 18enne





La Polizia di Stato ha svolto un controllo straordinario del territorio che ha interessato, in particolar modo, il quartiere San Cristoforo. I poliziotti della Questura di Catania hanno pattugliato le viuzze del quartiere con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga in città e prevenire fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa.

I protagonisti dell’attività di controllo sono stati Maui, Ares e Orso, i cani-poliziotto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, specializzati nella ricerca di droga, armi ed esplosivi. Infatti, grazie al loro decisivo contributo, i poliziotti della squadra cinofili hanno trovato dosi di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, munizioni e una pistola giocattolo modificata e pronta all’uso.

Sono stati passati al setaccio alcuni punti strategici del quartiere, a cominciare dalle zone in cui, già in passato, sono stati registrati episodi di cessione di droga. Durante la minuziosa ricerca, “Maui” e “Ares” hanno fiutato la presenza di sostanze stupefacenti, consentendo ai loro conduttori di rinvenire centinaia di dosi pronte per essere spacciate. Non appena i cani hanno segnalato, con insistenza, la presenza di droga i poliziotti hanno approfondito le ricerche nel luogo indicato, sequestrando a carico di ignoti decine e decine di dosi di marijuana, cocaina e crack. Poco distante, i poliziotti hanno rinvenuto quasi 41 munizioni e una pistola-giocattolo, modificata per l’uso delle cartucce rinvenute. Anche in questo caso, si è proceduto al sequestro delle munizioni e della pistola.

Durante le verifiche, il cane antiesplosivo “Orso” ha segnalato uno scooter elettrico con a bordo un catanese di 18 anni. Il cane si è seduto davanti al motociclo, che era stato fermato per un controllo, impedendo al conducente di riprendere la marcia. I poliziotti hanno controllato anche il mezzo a due ruote, trovando, sotto la sella 7 munizioni per pistola e fucile.

Il giovane è stato denunciato per detenzione di munizioni per pistola e fucile, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Ancora una volta, l’azione di controllo della Polizia ha permesso di sottrarre alla criminalità significative fonti di guadagno illecito, togliendo dal mercato un consistente quantitativo di munizioni e di sostanze stupefacenti di vario genere.