Siculiana festeggia i 100 anni del professore Colletti, Zambito: “memoria storica della nostra comunità”

“È stato per me un onore e una profonda emozione, porgere gli auguri a nome di tutta la nostra comunità al Prof. Giovanni Colletti per i suoi 100 anni. Parlare con lui oggi significa sfogliare un libro vivo della nostra storia. Già Sindaco del nostro Comune e per decenni stimato docente della nostra Scuola Media, il Prof. Colletti ha guidato, istruito e visto crescere generazioni di siculianesi. Ciò che rende questo giorno speciale non è solo la longevità, ma la lucidità e la memoria formidabile con cui il Professore continua a guardare il mondo. Il suo impegno politico e la sua attività civica restano un esempio raro di passione vera verso il bene comune. Nel portargli il saluto della città nella qualità di Sindaco, non ho potuto fare a meno di ricordare gli anni in cui sono stato suo allievo. Ritrovarmi davanti al mio “Professore” per celebrarlo come primo cittadino è stato un momento emozionante.Al Prof. Colletti va il nostro ringraziamento più sentito per il suo costante impegno educativo e civile. Tanti auguri, Professore, per questo secolo di vita di passione e impegno”. Queste le parole del sindaco di Siculiana, Peppe Zambito, dopo aver festeggiato il compleanno del professore Giovanni Colletti insieme alla famiglia, agli amici, e al parroco della città degli sposi.