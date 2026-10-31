Maxi furto di rame in area destinata a impianto fotovoltaico, danni per 40 mila euro 

Ladri di “oro rosso” in azione a Naro. Ignoti malviventi hanno fatto irruzione, nella notte dello scorso 29 ottobre, in un impianto fotovoltaico in contrada Batia. I malviventi sono riusciti ad asportare ben 2.400 chilogrammi di cavi in rame dall’area destinata all’impianto.

A fare la scoperta è stato il legale rappresentante della società energetica, un imprenditore agrigentino di 54 anni. L’uomo ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 40 mila euro. Un aiuto agli investigatori potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.