Migrante nascosto in auto muore nel traghetto da Tunisi: aperta inchiesta

Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L’uomo si era nascosto nel bagagliaio di un’auto e ha tentato di raggiungere l’Italia rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti. L’auto è di proprietà di una donna che agli agenti della Polmare ha riferito di non sapere della presenza dell’uomo nella sua vettura. La procura di Palermo ha aperto un fascicolo sequestrato l’auto e disposto l’autopsia per accertare cosa sia accaduto.