Palermo

Migrante nascosto in auto muore nel traghetto da Tunisi: aperta inchiesta

L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L’uomo si era nascosto nel bagagliaio di un’auto e ha tentato di raggiungere l’Italia rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti. L’auto è di proprietà di una donna che agli agenti della Polmare ha riferito di non sapere della presenza dell’uomo nella sua vettura. La procura di Palermo ha aperto un fascicolo sequestrato l’auto e disposto l’autopsia per accertare cosa sia accaduto.

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