Sorpreso con la droga pronta alla vendita: arrestato

La Polizia di Stato ha effettuato stringenti controlli nell’area pressappoco corrispondente a quella della prima circoscrizione cittadina, allo scopo di limitare fenomeni di microcriminalità e di reati predatori.I servizi sono stati effettuati anche da pattuglie “in borghese” della Squadra Mobile ed in questo caso, sono stati svolti in chiave antispaccio.L’attenzione dei “Falchi” della sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile si è in particolare soffermata sulla presenza sospetta, in orario pomeridiano, di un cittadino extracomunitario visto stazionare su strada senza alcun apparente motivo.

Si è, pertanto, ritenuto di sottoporre l’uomo, un cittadino straniero 25enne, a perquisizione personale.Sorprendente l’esito del controllo che ha evidenziato come l’uomo fosse in possesso di un vero e proprio campionario di stupefacenti destinati allo “spaccio al minuto” in quest’area della città, per altro ritenuta “strategica” anche per la vicinanza della stazione centrale: ritrovategli addosso e sequestrate 8 dosi di cocaina del peso complessivo di 4 grammi, 5 dosi di MDMA del peso di 2,60 grammi, 5 dosi di hashish per un peso di 19 grammi nonché la somma di 290,00 euro, ritenuta provento di spaccio.

Tali riscontri hanno convinto gli agenti ad estendere la perquisizione al domicilio del giovane dove, in effetti, è stata rinvenuta una notevole giacenza di stupefacenti, utile ad assicurargli un sufficiente ricambio allo smercio su strada: in questo caso rinvenute e sequestrate 5 buste di marjuana per un peso complessivo di 860 grammi, 107 grammi di cocaina imbustata, 104 grammi di MDMA, un panetto di hashish 3 bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento, nonché 210,00 euro.Il giovane è stato tratto in arresto.