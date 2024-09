Migranti: 23 sbarcano autonomamente a Lampedusa e si dirigono all’hotspot

Ventitré migranti, tra egiziani, pakistani, eritrei, etiopi e somali sono stati rintracciati dai Carabinieri di Lampedusa in contrada Imbriacola. Il gruppo, compresi tre minorenni e due donne, è sbarcato in maniera autonoma e, a quanto pare, si stava dirigendo verso l’hotspot dell’isola. Hanno riferito di essersi messi in viaggio da Sabratah, in Libia, con un natante di sette metri che non è stato però trovato. Prima di loro, fra la notte e l’alba, la motovedetta Cp327 della Guardia costiera ha bloccato due imbarcazioni con 52 tunisini e 18 libici, siriani e sudanesi. I 93 nuovi arrivati sono stati portati all’hotspot dove gli ospiti sono, al momento, 325. Su disposizione della prefettura di Agrigento, 221 stanno per essere trasferiti al porto e imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. In serata, con l’altra nave di linea, la Cossyra, partiranno invece in 161.