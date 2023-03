Migranti, causa maltempo salta trasferimento di 420 da Lampedusa

Le avverse condizioni del mare hanno fatto saltare il trasferimento, previsto per questa sera, di 420 ospiti dell’hotspot di Lampedusa che avrebbero dovuto raggiungere Porto Empedocle con il traghetto di linea Novelli. Stamattina sono stati trasferiti, invece, in 585 con la nave Diciotti della Guardia costiera che arrivera’ alle 8 di domani a Reggio Calabria; altri 79 con il pattugliatore della Guardia di finanza arriveranno alle 19 a Pozzallo mentre 229, sempre in serata, giungeranno a Porto Empedocle con il traghetto di linea Galaxy. All’hotspot ci sono, al momento, 1.015 persone a fronte di una capienza massima di poco meno di 400.