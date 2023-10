Migranti, proseguono i trasferimenti da Lampedusa a Porto Empedocle

Proseguono i trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa, disposti dalla Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale. Nel centro di Contrada Imbriacola alle 13 gli ospiti erano 465, mentre altri 140 migranti sono in attesa di trasferimento al molo Favaloro. In 279 stamani hanno lasciato la struttura per essere imbarcati su nave Sansovino che in serata giungerà a Porto Empedocle. Altri 380 circa, invece, nel pomeriggio saliranno a bordo della nave Diciotti. Sulla più grande delle Pelagie a partire dalla mezzanotte si sono registrati cinque approdi, tre dei quali autonomi, per un totale di 241 persone.