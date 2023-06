Migranti, riprendono gli sbarchi: 181 a Lampedusa e 159 a Pozzallo

Dalla serata di ieri, sabato 17 giugno, sono stati soccorsi 181 migranti a bordo di tre imbarcazioni partite dalle spiagge tunisine attorno a Sfax. L’ennesima ondata di sbarchi è cominciata con l’arrivo dei primi 56 profughi di nazionalità pakistana, sudanese e siriana. Questa notte gli altri due salvataggi da parte delle motovedette della guardia costiera che hanno intercegttato e soccorso 125 persone a bordo di due barchini in difficoltà al largo delle Pelagie. Fra questi ci sono 19 donne e 16 minori. I 181 migranti sono stati portati nell’hotspot in contrada Imbriacola dove attualmente ci sono circa 200 persone.

Altri 159 migranti sono stati salvati stamani al largo delle coste iblee. I naufraghi si trovavano su un barchino e sono stati soccorsi da due motovedette della Guardia costiera a circa 150 miglia marine dalle coste siciliane. Tra i migranti anche una cinquantina di minori, tra cui un bimbo tetraplegico di 13 anni. Per un bimbo di un anno e mezzo è stato disposto il trasferimento all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica per accertamenti per una sospetta infezione cutanea.