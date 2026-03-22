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Minaccia di morte e maltratta la moglie, condannato a due anni di reclusione  

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe minacciato di morte e umiliato la moglie non provvedendo peraltro al mantenimento del nucleo familiare

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Due anni di reclusione con pena sospesa a patto che partecipi per almeno un anno ad un percorso di recupero presso una associazione. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha condannato un quarantenne del posto per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe minacciato di morte e umiliato la moglie non provvedendo peraltro al mantenimento del nucleo familiare. Il collegio, presieduto dal giudice Dario Hamel, ha condannato l’imputato anche al risarcimento nei confronti della persona offesa che sarà quantificato in sede civile. 

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