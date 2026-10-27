Minaccia uomo con un coltello da cucina per un diverbio di viabilità: arrestato 61enne

Un diverbio nato per futili motivi di viabilità, alimentato da vecchi rancori, è costato l’arresto a un venditore ambulante di 61 anni, originario di Palermo e già noto alle forze dell’ordine. I militari della Stazione Carabinieri di Trabia hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo nei confronti del 61enne, il quale si trovava sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

​Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti condotti dai militari dell’Arma a seguito di un grave episodio verificatosi lungo la pubblica via a Trabia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato, accusato di minaccia aggravata, avrebbe estratto un coltello da cucina per minacciare un 45enne del posto, “reo” soltanto di averlo richiamato più volte poiché il suo furgone causava intralcio alla circolazione stradale.

​La condotta accertata dai Carabinieri ha fatto scattare la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, culminata nell’emissione del provvedimento restrittivo. Espletate le formalità di rito, il 61enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Termini Imerese.